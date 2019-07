VIDEO\Si rompe tubo dell'acqua: strada inondata a Imola

Via Bucci allagata a Imola per una rottura dell'acquedotto. I Vigili del fuoco di Bologna hanno lavorato per ben tre ore prima di riuscire a mettere in sicurezza la strada.

La sala operativa del Comando di Bologna, fanno infatti sapere i Vigili del fuoco, ha ricevuto la chiamata alle 12.15, e i pompieri del distaccamento imolese, che sono poi intervenuti, hanno fatto rientro alle 15.30. "Nella zona in cui è avvenuto l'incidente - si legge in una nota - si stavano effettuando altri lavori di scavo".