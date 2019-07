Spaccia droga vicino a campo sportivo: pusher in manette a Imola

Spacciava nei pressi del campo sportivo della Campanella, in via Curiel a Imola, quando i militari lo hanno colto sul fatto. Un arresto da parte della compagnia locale dell'Arma, dove a finire nei guai è stato un 24enne, colto in flagranza mentre stava fornendo a due compratori in tutto quattro grami di cocaina. I militari hanno interrotto lo spaccio, arrestando il presunto pusher, identificato come cittadino albanese e segnalando i due consumatori alla prefettura. L'arresto arriva a dopo diverse segnalazioni dei residenti della zona, che rimarcavano una discreta attività di spaccio fiorente nei pressi proprio dell'area in questione.