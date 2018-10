Traffico limitato a Imola, estesa la Ztl sulla via Appia

Il Comune di Imola informa che da lunedì 5 novembre sarà attivo in modalità sanzionatoria il varco Ztl/Apu posto sulla Via Appia, all’altezza di via Galeati. Si precisa che sulla via Galeati si potrà continuare a svoltare e circolare liberamente, senza alcun permesso. Fino ad oggi il portale Appia/Galeati ha infatti funzionato solo per la rilevazione statistica dei veicoli (cioè il numero di transiti e la tipologia, senza individuare la targa) che accedevano al centro storico.

Nel 2013 è stato installato il sistema automatico di controllo degli accessi alla ZTL (Zone a Traffico Limitato) /APU (Aree Pedonali Urbane) con 4 portali - Emilia/Bughetti; Appia/Cavour; Selice/Emilia; Morelli/Emilia/Marsala - e il sistema di rilevazione statistico dei veicoli che accedevano al centro storico con ulteriori 4 portali - Emilia/Caterina Sforza; Bixio/Rivalta/Saffi interno; Appia/Galeati; Emilia/Piazza Mirri -.

A seguito dei lavori di riqualificazione del tratto di Via Appia tra via Galeati e via Cavour, avvenuti nell’estate del 2016, l’Amministrazione comunale su richiesta e in accordo con le Associazioni di categoria ha trasformato tale tratto in Area Pedonale Urbana per un periodo sperimentale di un anno, a partire dal novembre 2016. Al termine di tale periodo, nell’ottobre 2017 è stato istituito tale tratto in via permanente. Ed ora la decisione di attivare la modalità sanzionatoria dal 5 di novembre.