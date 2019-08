Imola: nuovo servizio di trasporto urbano, modifiche ZTL

Dal 16 settembre il Comune attua modifiche ai servizi di trasporto e al traffico.

Linee 1 e 2

Le linee 1 e 2 ad ogni giro completo, (composto da due anelli per giro) transiterà dalla stazione ferroviaria 2 volte, raggiungendo la stessa o il quartiere destinazione, nel minor tempo possibile.

Il transito da via Emilia e via Orsini collega il centro con la stazione ferroviaria e con tutti i quartieri:

Con la linea 1, potranno andare in centro i quartieri Zolino, Pedagna, Cappuccini,

con la linea 2, i quartieri Campanella, Rivazza, Autodromo.

In stazione sarà possibile fruire di tutte le linee in ogni direzione in modo diretto.

Gli orari adottati, hanno una frequenza di 40’ (quaranta) minuti nei giorni ferial, con un particolare riguardo a far collimare il più possibile, gli orari dei bus con quelli dei treni, specie negli orari più frequentati.

Linea 104

La linea 104, coprirà la zona industriale nord-ovest che ad oggi non aveva un servizio, ampliato anche alla piscina Ortignola con fermata dedicata.

Linea 4

La linea 4, per coprire una altra zona scoperta nei giorni feriali, transiterà da via Mascagni e via Puccini in direzione via Punta, poi raggiunto il capolinea a Imola Dalla Chiesa, ripartirà per il centro e zona industriale passando in via Vivaldi, in comune con la linea 104.Qui mappa_e_orari linee

Modifiche a ZTL e viabilità

I nuovi percorsi hanno reso necessari alcni inteventi sulla viabilità, come l’inversione dei sensi unici delle vie Cavour, Cairoli, Orsini, l’istituzione del senso unico in via Goldoni e le nuove fermate aggiuntive nei nuovi percorsi aggiuntivi. Qui Centro Storico ZTL

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

