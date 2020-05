Impianti sportivi, la Regione apre ma arriva lo stop del Comune

Restano chiusi gli impianti sportivi a Bologna. Il Comune con una determina dirigenziale ha prorogato la serrata fino a data da destinarsi. Tale decisione, specifica una nota di Palazzo D'Accursio, è motivata "dal fatto che ancora non sono chiari i protocolli di sicurezza per l’apertura degli spazi sportivi e delle attività nonché i costi di sanificazione delle strutture". Nei prossimi giorni l’assessore allo sport Matteo Lepore incontrerà i gestori degli impianti comunali per un confronto in materia.

A livello regionale l’ordinanza aveva consentito gli sport in strutture e circoli sportivi purché se svolta in spazi all’aperto e con il distanziamento tra i singoli atleti (un esempio su tutti, il tennis in campi appunto all’aperto).