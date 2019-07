Monghidoro, terminati i lavori al centro disabili: all'inaugurazione il vescovo Zuppi

Terminati i lavori al 'Centro Noi' di Monghidoro, al taglio della torta era presente anche il vescovo Matteo Zuppi. Grandi festeggiamenti ieri mattina nella struttura diurna per disabili: un immobile di proprietà della parrocchia di Monghidoro, concesso in comodato al Comune che svolge un servizio dedicato per conto della Cooperativa Campeggio.

Nell'edificio però, da anni c'erano alcune infiltrazioni d'acqua: una spesa ingente, tutta a carico della Curia, che ha realizzato opere importanti di manutenzione straordinaria, per il rifacimento del tetto e del cappotto della struttura.

Entusiasta il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, che a BolognaToday spoiega: " C'è stata l'inaugurazione delle opere di manutenzione straordinaria, realizzate grazie al sostegno del nostro vescovo Matteo Zuppi , e alla collaborazione con don Fabrizio Peli, la Cooperativa Campeggio, ed Emilbanca. Parliamo di un centro fondamentale per Monghidoro e i comuni limitrofi , un luogo pieno di sorrisi e di gioia".