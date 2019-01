Grida e urla dal palazzo di fronte: 'Aiuto, aiuto', gli agenti lo trovano incastrato nel letto

Incidente curioso ieri sera in via San Giorgio. Un uomo di 60 anni ha dovuto necessitare dell'intervento della Polizia per essere liberato dal letto dell'abitazione dove risiede. A chiamare il 113 in realtà è stato un vicino di casa, che ha sentito forti urla provenire intorno alle 19:35 dal palazzo di fronte e ha quindi deciso di chiamare la Polizia. Quando gli agenti sono riusciti a risalire all'appartamento sono riusciti anche ad entrare, trovando l'uomo con una mano incastrata nel mobile. I poliziotti sono quindi riusciti a liberarlo, chiamando i sanitari del 118 per accertamenti.