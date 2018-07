Cosa fare in caso di incendio? Lo spiega la Protezione Civile

Il video spiega al cittadino cosa fare in caso di incendio e quali sono i comportamenti da adottare in caso di incendio e come prevenirli. Il video è stato curato dall’Agenzia di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna e realizzato da Lorenzo Castiello e Alessandro Pirotti (Comunicamente), nell’ambito di un progetto di comunicazione coordinato e promosso dall’Ufficio per le relazioni con il pubblico.