Incendio in galleria sulla Variante di valico: camion a fuoco, tratto chiuso per un'ora

Incendio in galleria questo pomeriggio, lungo la Variante di valico. Alle 14:15 i vigili del fuoco del comando di Bologna sono intervenuti per un autoarticolato che trasportava zucchero in fiamme all'interno della galleria Poggio Civitella della A1, in direzione Firenze, al km 18. Sul posto sono intervenute tre squadre del comando VVF Bologna e due del comando di firenze. A causa dell'incendio è stato chiuso il traffico nel tratto autostradale interessato per un'ora. L'autista del camion e gli automobilisti presenti in galleria sono tutti illesi.

Sulla A1 Direttissima nel tratto interessato attualmente ci sono 9 km di coda, in diminuzione. L'incidente è ora risolto ed il traffico transita su due corsie. Il traffico leggero diretto a Firenze può percorrere la A1 Panoramica, dove al momento, a causa del traffico intenso, si registrano code tra Rioveggio e Pian Del Voglio.