Incendio sulla A1: camion prende fuoco in autostrada

Un autoarticolato ha preso fuoco oggi poco prima delle 14 sull’autostrada A1, nel tratto tra Bologna e Modena al km 174 direzione Nord.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due APS (AutoPompa Serbatoio) e due autobotti. L’incendio, le cui cause sono da accertare, ha interessato parte del rimorchio telonato e in particolare i pneumatici, l’assito in legno del semirimorchio e i bancali che alloggiavano lastre di metallo, parzialmente fuse a causa del calore sviluppato dall’incendio.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Stradale e di Autostrade per l’Italia.