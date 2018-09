Incendio sulla A13: camion prende fuoco, traffico e code

Incendio in Autostrada. Questa mattina intorno alle 9:50 un camion vuoto per derrate alimentari è andato completamente a fuoco tra Altedo e Ferrara, sulla A13 in direzione di Padova. Non si registrano feriti e autista e passeggero, di 50 e 23 anni, sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Altedo.

Il tratto coinvolto non è stato chiuso ma si sono formati fino a 7 km di coda, poiché la carreggiata è stata ridotta a una corsia per il tempo necessario alle operazione di rimozione.