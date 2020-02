Incendio in A13: camion prende fuoco, uscita Altedo chiusa per un'ora

Intenso lavoro per i vigili del fuoco e uscita chiusa per almeno un'ora questo pomeriggio in A13, per un incendio occorso a un camion che trasportava rifiuti. Il mezzo è stato soccorso al casello di Altedo, che per la necessità ha chiuso al traffico. Non si sono registrati feriti, ma il mezzo è stato svuotato da due autogru per permettere la definitiva estinzione delle fiamme. Nel tardo pomeriggio il casello è stato riaperto.