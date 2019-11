Incendio in A14: camion in fiamme, traffico e code

Incendio in autostrada. Questa mattina un camion ha preso fuoco lungo la A14, all'altezza dell'aeroporto. L'intervento di spegnimento è durato circa un'ora e coinvolto due squadre di Vigili del fuoco.

Sulla Bologna-Taranto tra il bivio per il Raccordo di Bologna Casalecchio ed il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Ancona il traffico non è più bloccato ma rimangono code che defluiscono su una sola corsia, per un autoarticolato in fiamme all'altezza del km 10,4.

Ripercussioni con code anche sul Raccordo di Bologna Casalecchio in direzione della A14. In alternativa per il traffico diretto ad Ancona uscire a Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Milano, o Bologna Casalecchio per chi proviene da Firenze, seguire la Tangenziale e poi rientrare a Bologna San Lazzaro.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi meccanici. Non risultano al momento feriti.