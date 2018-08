Incendio ad Anzola, fiamme da ieri: "Il lavoro è ancora lungo"

Fiamme alte e tanto fumo, uomini dei Vigili del Fuoco ancora al lavoro, ininterrottamente da ieri sera intorno alle 19.30, quando è stato lanciato l'allarme incendio da un capannone ad Anzola Emilia. A prendere fuoco un locale di 1.400 adibito allo stoccaggio di 3500 rotoballe di fieno presso un'azienda agricola, situata in via Sparate.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso visto che, come dicono questa mattina dalla centrale operativa: «E' necessario arginare le fiamme per tenerle lontane dalle stalle, dove c'è ancora tanto fieno». E sul posto ci sono ancora almeno 15 uomini. Come si vede dalle immagini, le proporzioni del rogo sono state subito evidenti: per questo fin da subito sono state radunate diverse squadre di pompieri con tutti i mezzi necessari.

Sul posto ieri sera diverse squadre dei Vigili del Fuoco arrivati dai distaccamenti Dante Zini, San Giovanni, Bazzano e dalla Centrale di Bologna con 25 unità operative e 7 mezzi antincendio tra cui 1 autobotte da 25000 litri d'acqua. La priorità è stata quella di circoscrivere il rogo, su cui per il momento non si conoscono le cause, in via di accertamento. Per precauzione sono stati trasferiti tutti gli animali delle stalle vicine a luoghi piu distanti e sicuri.