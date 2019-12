Incendio ad Anzola: a fuoco il tetto di un edificio

A fuoco il tetto di legno di un edificio ad Anzola dell'Emilia, in via Albergati 9. È successo ieri sera intorno alle 19, quando la sala operativa 115 di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di San Giovanni in Persiceto e dal distaccamento volontario di Bazzano.

I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'edificio. In base a quanto si apprende, non ci sono persone intossicate. Sul posto oltre al 115 anche le forze dell'ordine e il 118.