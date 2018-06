Incendio ad Anzola: ristorante in fiamme nella notte, intervengono i Vigili del fuoco

Un incendio ha interessato i locali di un ristorante-pizzeria, chiuso da qualche tempo, all'angolo tra via Matteotti e la via Emilia, nella frazione di Lavino di mezzo, di Anzola dell'Emilia. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2:30, mettendo in sicurezza la zona. Via Matteotti è stata chiusa per un paio di ore. Non si registrano feriti o persone coinvolte, i Carabinieri di Borgo Panigale stanno approfondendo le cause che hanno portato alle fiamme.