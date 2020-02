Incendio nella notte: auto fuoco via Ferrarese

Incendio nella serata di ieri in via Ferrarese, dove intorno alle 22:40 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che aveva devastato un'auto in sosta. Il rogo si è sviluppato un un cortile interno di una abitazione. Circa due ora più tardi, a Castel Maggiore, i Caschi Rossi sono dovuti intervenire in via Saliceto per un camion autoarticolato uscito fuori strada. Per rimettere in carregiata il mezzo sono state necessarie due autogru.