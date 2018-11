Incendio ad auto e tetto, un ascensore bloccato: notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco a Bologna. In diversi punti del territorio metropolitano i Caschi rossi sono dovuti intervenire per spegnere incendi e liberare delle persone rimaste bloccate.

Il primo intervento si registra a Castel Maggiore intorno alle 2:30 di notte, dove in uno stabile di via Lame alcuni occupanti di un'ascensore hanno chiamato i pompieri poiché il mezzo si era bloccato e arrestato tra un piano e l'altro, rendendo impossibile l'uscita.

Poco più tardi intorno alle 3 del mattino, alcune squadre sono state inviate a Ponte Rivabella, in via Landa, per un casolare il cui tetto ha cominciato ad andare a fuoco, a causa probabilmente di una accensione accidentale derivata dal surriscaldamento della canna fumaria.

Infine, alle 4:30, i pompieri sono stati allertati dai Carabinieri, ai quali era stato segnalato che un'auto parcheggiata stava andando a fuoco a Bologna in via Romagnoli, zona Lunetta Gamberini. In questo come in altri casi non si registrerebero feriti.