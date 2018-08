Incendio in Via Casarini: auto distrutta tra le fiamme, vigili del fuoco domano il rogo

Vigili al lavoro stamane per spegnere un incendio in via Casarini, all'altezza dell'intersezione con via Zanardi, dove un'auto in transito ha improvvisamente preso fuoco (IL VIDEO), probabilmente a causa di un corto circuito.

Da quanto si apprende, un forte odore di bruciato avrebbe mandato in allerta la conducente, che ha prontamente arrestato la marcia ed è scesa dal veicolo, facendo appena in tempo a mettersi in salvo. In breve, infatti, l'automobile è stata avvolta dalle fiamme, ed è andata praticamente distrutta. Indenne, fortunatamente, la donna.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, ancora al lavoro, che hanno dovuto chiudere via Casarini al traffico per permettere le operazioni di spegnimento del rogo e rimozione del mezzo.