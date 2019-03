Incendio in via Vizzani, auto in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

Incendio la scorsa notte in via Vizzani, zona Massarenti, dei Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato per un'auto in fiamme, mezzo che si trovava parcheggiato in strada e che, per motivi ancora sconosciuti, è andato in combustione. L'intervento del 115 è stato rapido e risolutivo, nessuno si sarebbe fatto male.

Pochi giorni fa ad Anzola un incendio ha riguardato un deposito di mezzi in disuso, nel quale sono andati a fuoco auto, camper e roulotte: è accaduto in via Persicetana.