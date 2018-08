Incendio in autostazione: fiamme sull'autobus, paura per i passeggeri

Prima il fumo, poi le fiamme. Sono stati momenti di paura oggi pomeriggio nell’autostazione, a causa di un incendio sviluppatosi a bordo di una corriera di linea. Nonostante l’allarme sia stato lanciato in pochi istanti, le fiamme hanno letteralmente avvolto il mezzo, distruggendolo.

Il primo intervento è stato della Polizia che con un estintore ha tentato di domare il rogo, in attesa dell’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito: tutti, infatti, sono stati allontanati per permettere ai soccorsi di domare le fiamme.

Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso, il traffico in entrata nell’autostazione è stato sospeso a corriere e pullman a lunga percorrenza. Nonostante una squadra dei vigili del fuoco sia ancora sul posto per accettare le cause dell’incendio, la circolazione di tutti mezzi è stata ripresa da poco.