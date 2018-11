Incendio a Baricella, appartamento a fuoco: cane muore asfissiato

Sarebbero non dolose le cause di un incendio che l'altro giorno hanno quasi completamente distrutto un appartamento a Baricella. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. Ad accorgersi del rogo e dare l'allarme è stata la stessa padrona di casa, che ha allertato i soccorsi poco prima di fuggire, portandosi dietro due dei suoi tre animali.

Purtroppo a rimetterci la vita è stata la terza bestiola, un cane che molto probabilmente è rimasto stordito dai fumi sprigionati dalle fiamme, ed è morto nello stabile a fuoco. Carabinieri, ambulanza e pompieri sono arrivati in breve tempo, proprio mentre una piccola folla di curiosi si stava avvicinando all'alloggio in fiamme. Spento l'incendio, i Vigili del fuoco hanno fatto evacuare anche il vicino di casa adiacente allo stabile, in via precauzionale. A parte il cane, non si registrano altri morti o feriti. L'apprtamento colpito dalle fiamme è andato invece quasi completamente distrutto.