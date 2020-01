Incendio a Bentivoglio: furgone prende fuoco in corsa, paura per una coppia

Paura per marito e moglie, usciti illesi dall'incendio del furgone sul quale viaggiavano, che improvvisamente ha preso fuoco. Il tutto è andato in scena ieri sera ad Altedo di Malalbergo. I due erano appena usciti dall'autostrada A13 in direzione di Bologna, quando presso la frazione di Saletto del fumo è cominciato a uscire dal vano motore del Fiat Scudo sul quale marito e moglie viaggiavano. Entrambi hanno accostato subito e sono usciti pochi minuti prima che l'incendio si sviluppasse. I vigili del fuoco, arrivati da San Pietro in Casale hanno spento il rogo, che però ha semidistrutto il veicolo.