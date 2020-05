Incendio a Borgo Tossignano, a fuoco casa in legno e il bosco circostante

Lavoro intenso per i vigili del fuoco nell'imolese, dove nella tarda mattinata si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'area boschiva nel comune di Borgo Tossignano. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero provvisto di cestello per il carico dell'acqua, mentre diverse squadre di terra, alcune provenienti anche dal bolognese stanno cercando di estinguere le fiamme. In base a un primissimo riscontro sembra che ad andare a fuoco sia stata una casetta in legno, completamente andata in cenere. Al momento non risultano feriti.

