Incendio a Borgo Tossignano: bruciati due ettari di bosco, tre evacuati

Superlavoro per i Vigili del Fuoco che dalle 13:59 sono stati impegnati in un grosso incendio che ha investito un bosco in località Borgo Tossignano, nei pressi di via Rineggio 11..

A bruciare più di due ettari di bosco con caseggiati e manufatti di campagna nelle vicinanze. Sul posto due squadre da Imola, una da Fontanelice, una dal distaccamento di Monghidoro, un'altra ancora dal distaccamento di San Pietro in Casale, una dalla centrale Bologna, la copertura aerea con Drago 121 dal reparto volo di Arezzo, direttore delle operazioni di spegnimento della Direzione regionale vvf Emilia Romagna e funzionario di guardia di Bologna.

In supporto anche il distaccamento volontario di Casola Valsenio del Comando provinciale di Ravenna. In tutto 32 vigili del fuoco che stanno combattendo contro un fronte di fuoco di quasi un km. Attualmente l'intervento è in corso.

Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri che hanno richiesto la presenza dei loro colleghi forestali e il 118 in supporto con almeno una ambulanza. L'elicottero del reparto volo vvf della Toscana ha effettuato numerosi lanci d'acqua sulle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento sono state evacuate tre persone dalle rispettive abitazioni.