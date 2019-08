Incendio a Borgo Tossignano: rogo in un'area dismessa, salvata abitazione

Incendio a Ferragosto. Erano le 12:03 quando 12 Vigili del Fuoco provenienti dal comando di Bologna e dai distaccamenti di Imola e Fontanelice con una APS (autopompa serbatoio) e 4 mezzi fuoristrada dotati di modulo per incendio boschivo sono intervenuti a Borgo Tossignano, in via Rio Maggiore per incendio che ha riguardato l’area di un frutteto dismesso di circa un ettaro, dove sono andati bruciati sterpi e rovi.

L’intervento è valso ad evitare che l’incendio potesse propagarsi ed interessare zone boscate, impedendo in particolare il raggiungimento dell’abitazione, a pochi metri dalle fiamme, e del relativo serbatoio di GPL. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica sono durate circa due ore. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per gli adempimenti di legge.