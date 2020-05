Incendio a Borgo Tossignano, i vigili del fuoco salvano tre gattini | VIDEO

Sono stati trovati sotto a un secchio, mentre tutt'attorno stavano divampando le fiamme. Lieto fine per tre gattini nati da poco, salvati dai Vigili del fuoco a Borgo Tossignano, durante l'incendio di un'area di sterpaglie attigua a una zona artigianale. I pompieri hanno lavato e accudito le bestiole, che poi sono state consegnate al sindaco di Borgo, Mauro Ghini. Quanto all'incendio, esteso per un'area di circa 1000 metri quadri, è stato contenuto in tempi brevi.