Incendio in un casolare a Budrio: a fuoco il tetto

Casa colonica a fuoco ieri sera alle 20 in via Casoni a Budrio. I vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti per circa cinque ore per domare l'incendio: al loro arrivo il tetto del casolare, con travi in legno, era quasi tutto avvolto dalle fiamme che si stavano propagando anche sul tetto degli appartamenti adiacenti.

Ipotesi scongiurata grazie all'intervento dei pompieri che hanno asportato una piccola porzione di tegole e spento le fiamme. Necessari poi ulteriori controlli, anche con l'ausilio di termocamera per l’individuazione di eventuali punti ancora caldi.

La casa colonica, e anche un altro appartamento, visti gli ingenti danni alle strutture sono stati dichiarati inagibili. Nelle prime fasi dell’intervento la strada è stata chiusa al traffico, sul posto anche i carabinieri. A dare l'allarme due residenti che si trovavano all'interno di un appartamento. Non si registrano feriti e intossicati.