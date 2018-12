Incendio a Budrio: a fuoco il tetto di un caseggiato, due famglie evacuate

Incendio questa mattina a Budrio. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9:20 per spegnere le fiamme che avevano aggredito la struttura in legno del tetto. Nel corso delle operazioni, avvenute alla sommità di un caseggiato a due piani, i residenti sono stati fatti evacuare e due ambienti dichiarati temporaneamente inagibili. Sono in corso verifiche sulle cause, ma una ipotesi è che possa essersi trattato di una accensione accidentale dovuta al surriscaldamento della canna fumaria.