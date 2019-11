Incendio a Budrio: a fuoco appartamento, intossicata una donna

Nella tarda serata di ieri una donna è stata soccorsa mentre era rimasta intrappolata dal fumo nella propria abitazione, dopo il divampare di un incendio al piano terra in via Passo Pecore, a Budrio.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 23: arrivati sul posto, i pompieri hanno fato irruzione dentro l'appartamento, ormai completamente saturo di fumo, per poi uscire con la donna, rimasta intossicata.

Per lei si è proceduto al ricovero in ospedale: la signora non è in pericolo di vita. Dopo i soccorsi, sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Budrio: tutto sarebbe partito dal divano della sala e le cause dell'incendio sono accidentali.