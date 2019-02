Incendio in negozio a Budrio, il fumo invade il portico

Tre squadre dei vigili del fuoco sono a lavoro per domare un incendio che alle 14,30 è scoppiato all’interno di un negozio in via Bissolati, a Budrio. Il fumo è stato notato da numerosi passanti e in tanti hanno chiesto l’intervento delle autorità. Le fiamme sarebbero divampate in un’attività di vendita di cialde e capsule da caffè. Non si hanno al momento notizie di feriti o intossicati.

(Notizia in aggiornamento)