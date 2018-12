Monte Donato: incendio a cavi e ripetitori radio-tv, sui muri scritte a firma anarchica

Accertamenti dei Carabinieri sono in corso per un incendio di natura dolosa, scoppiato presumibilmente questa notte a Monte Donato, nei pressi delle cabine dei ripetitori radio-TV. Al momento in cui si scrive il segnale di diverse tv locali di Ferrara e della Romagna non risultano ricevibili. L'incendio derivato avrebbe anche danneggiato il rivestimento del ripetitore interforze.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del reparto investigativo e della scientifica, per i rilievi del caso. Nei pressi del luogo dell'incendio, rinvenute dai tecnici, è stata rinvenuta una tanica di liquido infiammabile. La scritta "Spegnere le antenne, risvegliare le coscienze, solidali con gli anarchici detenuti e sorvegliati" è invece stata ritrovata vergata a spray su un muro delle cabine adiacenti quella danneggiata.