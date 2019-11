Incendio a Calderara: a fuoco il piano terra di un casolare

Sono in corso di accertamento le cause che hanno scatenato un incendio al piano terra di un casolare nella frazione di Longara di Calderara. Nel primo mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Valli, nel controllo del rogo, domato dopo poco.

A quanto si apprende all'interno del locale andato a fuoco non risultano feriti, ma sul posto sono presenti i carabinieri per effettuare ulteriori accertamenti sulla natura del rogo.