Incendio nella notte in via Lianori: Camper va a fuoco nel parcheggio

E' andato completamente distrutto in un incendio un camper in sosta presso un parcheggio di via Lianori, questa notte, zona Stalingrado. Le fiamme sono divampate intorno alle 4 del mattino e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia. Il mezzo è andato completamente distrutto, impossibile rilevare tracce di liquido infiammabile o inneschi di altro tipo che possano far pensare a un gesto doloso.