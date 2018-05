Incendio al canile di Calderara: "Vari danni, cause da accertare"

"Un incendio è scoppiato questa notte presso il Canile di Calderara di Reno. Danneggiate una vettura, un furgone e parte del tetto di una struttura. Ancora in corso di accertamento le cause. Fortunatamente i cani presenti in struttura stanno tutti bene e non hanno ricevuto alcun minimo danno da questa sventura": questo il post sui social che annuncia ciò che è accaduto la scorsa notte.

"I cani stanno tutti bene"

I Vigili del Fuoco sono stati avvertiti da un passante e l'intervento è stato immediato, è comuinciato circa a mezzanotte per concludersi non prima di tre ore dopo. I Carabinieri stanno indagando sul fatto.