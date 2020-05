Incendio al carcere della Dozza: agenti intossicati

Notte difficile al carcere della Dozza, dove questa notte la Polizia Penitenziria è stata costretta a intervenire per un principio incendio.

La denuncia arriva da FP CGIL che ha appreso che il personale ha dovuto evacuare il reparto infermeria. Le fiamme sarebbero state appiccate da un detenuto "portatore di criticità psichiche", scrive in una nota il sindacato.

"Nel manifestare il proprio apprezzamento e richiedere un giusto riconoscimento per il personale che si è reso protagonista dell’intervento risolutivo, ribadisce per l’ennesima volta le difficoltà crescenti da parte del personale nella gestione di soggetti problematici dal punto di vista psichico per la cronica assenza di strutture specifici per gli opportuni e durevoli trattamenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni agenti sono stati ricoverati per intossicazione da fumo, con prgnosi fino a tre giorni.