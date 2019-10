Incendio in via Don Sturzo: evacuato il supermercato in zona Stadio

Ad andare a fuoco questa mattina poco prima delle 10 il quadro elettrico nel seminterrato dello stabile che ospita il supermarket Carrefour, al civico 37 di via don Sturzo, in zona Stadio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco provenienti dal distaccamento cittadino "Dante Zini" che hanno proceduto a far evacuare tutti i clienti e il personale di servizio presenti al momento, per poi mettere in sicurezza l'area interessata all'incendio e i locali del seminterrato che hanno riportato danni ingenti. Sul posto oltre al 115 anche i tecnici dell'ENEL.