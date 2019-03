Incendi nel bolognese: sterpaglie a fuoco a Casalecchio e Casalfiumanese

Doppio incendio nel bolognese a prati e sterpaglie: nel pomeriggio e nella serata i Vigili del fuoco sono intervenuti presso delle aree vicine a due cave, a Casalfiumanese e Casalecchio di Reno. Più pressante l'intervento a San Biagio di Casalecchio, per via della sua vicinanza all'autostrada A1.

In entrambi i casi si tratta di incendi diffusisi in aree rurali dalle sterpaglie ed erba alta, rinsecchiti dal clima secco e mite di questo febbraio scarso di precipitazioni. In entrambi i casi non risultano feriti.

Una giornata molto intensa per i Vigili del fuoco. Sin dalle prime ore di stamane i Caschi Rossi sono stati impegnati a Bologna all'alba, prima in via Pablo Neruda e poi in via Larga, per roghi in edifici. Altri interventi nella notte anche in via Saragozza.