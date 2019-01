Incendi di Capodanno, è strage di cassonetti: una decina in fiamme nella notte

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte a Capodanno. A cavallo con l'anno nuovo, in tutta la provincia, in corrispondenza dei festeggiamenti per l'inizio del 2019 sono state almeno una dozzina le chiamate al 115 per segnalare cassonetti dell'immondizia dati alle fiamme.

Gli interventi sono distribuiti a macchia di leopardo in tutta la provincia: Castenaso, Imola, Granarolo, Budrio, Medicina. A Bologna, cassonetti bruciati in via Ferrarese, in via del Porto, in via Panzetti e in via Pontevecchio. Non si registrano comunque feriti o danni alle auto in sosta.