Incendio nella notte: cassonetti in fiamme nel quartiere Savena

Almeno sei cassonetti dei rifiuti sono stati dati alle fiamme questa notte, in zona Savena. E' successo tutto intorno alle ore una di notte quando sono giunte diverse chiamate da parte dei residenti per i roghi che hanno poi avvolto tutti i bidoni. Le vie interessate sono state via Calabria, via Liguria e via Sardegna. I Vigili del fuoco, dopo aver avuto ragione dei roghi, hanno chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti stanno ora cercando di accertare la natura degli incendi.