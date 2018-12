Incendio in via Tiarini: cassonetti in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Questa notte cassonetti in fiamme in Bolognina. In due episodi distinti i Vigili del fuoco sono intervenuti per spengere i bidoni dell'immondizia, in via Tiarini e in via di Vincenzo. Non si hanno notizie di feriti. Qualche giorna fa invece sono state due le auto andate a fuoco sempre in Bolognina, in via Donato Creti. In quell'occasione fu visto un soggetto allontanarsi alla spicciolata poco prima del divampare dei roghi.