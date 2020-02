Ancora incendi a San Lazzaro, a fuoco i cassonetti in via Torreggiani

Incendio ieri sera in via Torreggiani a San Lazzaro, in fiamme i cassonetti della spazzatura. Ma non è un caso isolato: già sabato notte sono state ben tre le auto completamente bruciate e due danneggiate, tutte in via Kennedy. Da quanto si apprende l'incendio si sarebbe sviluppato poco dopo l'una e mezza, e a lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti.