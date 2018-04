Zona Sant'Orsola, cassonetti a fuoco nella notte

Si sospetta la mano dell'uomo nel triplice incendio di cassonetti avvenuto questa notte ion zona ospedale Sant'Orsola, nelle vie tra Massarenti e Mazzini. Per tre volte i vigili del fuoco sono stati chiamati da altrettanti residenti che hanno visto i contenitori Hera della plastica bruciare. Le vie interessate dai roghi, tra le 23 e l'una di questa notte sono state via Bondi, via Visani e via Schiassi. Probabile l'origine dolosa: in diversi avrebbero segnalato persone intente ad armeggiare attorno ai contenitori poco prima dello svilupparsi delle fiamme.