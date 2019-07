Incendio in officina, vanno a fuoco venti auto: paura per bombole gas

Grosso incendio nel tardo pomeriggio di ieri a Castel di Casio, nell'Appennino bolognese. Una intera autofficina con una ventina di auto è andata bruciata. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, per stabilire le cause dell'incendio: da un primo riscontro si tratterebbe di un incendio partito accidentalmente. L'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto in forze, ha richiesto diverse ore di lavoro.

Non risultano feriti o intossicati, ma lo stabile che ospitava l'impresa è andato completamente bruciato. Paura anche per alcune bombole di acetilene (gas utilizzato per le operazioni di saldatura, ndr) e per altre bombole di Gpl, alloggiate in diverse vetture bruciate. Sul posto anche una squadra di tecnici Enel per verificare lo stato degli impianti elettrici nelle adiacenze.