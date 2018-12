Incendio a Castel Maggiore: tetto in legno a fuoco, 25 Vigili del fuoco a lavoro

Un incendio è scoppiato ieri sera alle 20 circa in un'abitazione in via Bondanello a Castel Maggiore. E' stato necessario l'intervento di 25 Vigili del Fuoco con due auto-pompe serbatoio, due autobotti, due Autoscale e un mezzo per la scorta di autorespiratori, provenienti da varie sedi di servizio della provincia.

Il rogo si è sviluppato ai piani alti dell’edificio, per cause in via di accertamento, e ha coinvolto il tetto in legno di un fabbricato sul quale è installato un impianto fotovoltaico. Il fuoco, che da subito si propagato rapidamente, ha interessato le strutture della copertura in legno.

"Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse sia per la caratteristica costruttiva del tetto, del tipo ventilato, sia a causa dell’oscurità e delle avverse condizioni meteo, si sono protratte fino oltre l’una di notte", fanno sapere i Vigili del Fuoco "le strutture della copertura e i locali sottostanti, pertinenti tre diverse unità immobiliari hanno subito danni rilevanti". Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Un erpisodio simile si era verificato a fine novembre, in zona Zanardi a Bologna: a prendere fuoco il locale in cui era si trovava la centralina/inverter dell’impianto fotovoltaico di uno stabile in via delle Borre.

