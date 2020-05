Incendio a Casteldebole: a fuoco appartamento, un residente in ospedale| VIDEO

Incendio all'ottavo piano di un palazzo di Casteldebole, con un residente in ospedale. La chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata alle 13:30 di oggi e i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Enrico De Nicola, in località Casteldebole, con 2 squadre, due autopompe, il mezzo per gli autorespiratori e l'autoscala.

Il rogo si è sviluppato in un appartamento all'ottavo piano di una palazzina di 16 piani e durante le operazioni di spegnimento una parte dei residenti del condominio è stata evacuata. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento. Sul posto, oltre al 115 e all'ambulanza del 118, anche la Polizia di stato.