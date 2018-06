Incendio a Castello D'Argile: a fuoco il tetto del supermercato, tutti evacuati

Intervento in forze per i vigili del fuoco, chiamati intorno a mezzogiorno per un incendio alla Coop di via Nuova a Castello D'Argile. Sul posto sono arrivate in totale sei squadre di pompieri: il supermercato era aperto al momento del divampare delle fiamme: l'edificio è+ stato evacuato. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Al momento non si registrano né feriti né intossicati. Sull'origine delle fiamme sono ancora in corso accertamenti ma non si esclude che a originare il tutto sia stato un corto circuito ai pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell'edificio, nel frattempo rimasto danneggiato dalle fiamme.