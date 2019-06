Incendio a Castenaso: vede il rogo mentre fa jogging, zona sotto osservazione

Stava facendo jogging quando ha visto il rogo. Ieri sera alle 19 ini via Romitino a Castenaso un ragazzo si è accorto di un incendio che stava divampando lambendo diversi alberi. Fortunatamente ha provveduto ad allertare immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme.

Mentre si indaga sulle cause del rogo, sul posto è intervenuta anche pattuglia degli Assistenti Civici di Castenaso in servizio serale di osservazione per il Controllo e tutela beni Comunali.