Erano le 3di questa notte quando i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena sono intervenuti presso la Concessionaria Multimarche Grandprix, in via Matteotti a Castenaso.

Erano stati allertati dopo che, un auto aveva preso fuoco per cause presumibilmente accidentali e le fiamme avevano in vestito anche un'altra vettura parcheggiata nel piazzale.