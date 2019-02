Grosso incendio a Castenaso: fiamme nel palazzo in legno in costruzione

Un grosso incendio è divampato alle 15.30 circa a Castenaso, all'angolo tra via Impastato e via del Frullo. Ad andare a fuoco una palazzina in legno in costruzione destinato al co-housing.

Si tratta di un edificio di sei piani. Nella zona si è alzata un'alta colonna di fumo visibile da vari quartieri di Bologna. Sul posto sono intervenuti diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Da quanto si apprende gli operai stavano lavorando all'interno, al momento non si registrano feriti.

Nella mattinata un altro grosso incendio, si è sviluppato a Imola nel magazzino Trony, provocando danni ingenti.

Notizia in aggiornamento.